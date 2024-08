Madeira. Mau tempo cancela dezenas de partidas e chegadas no aeroporto da Madeira

As condições meteorológicas adversas levaram ao cancelamento de oito chegadas e sete partidas no aeroporto da Madeira entre as 11h00 e as 16h40 deste domingo, onde o vento tem condicionado a operação, com múltiplos cancelamentos e atrasos.

Segundo as informações disponíveis na página oficial do Aeroporto Cristiano Ronaldo, na ilha da Madeira, sete partidas com Lisboa, Porto e Londres foram canceladas, havendo já a indicação disponível de mais sete cancelamentos até ao final do dia.

Quanto a chegadas, entre as 11h00 e as 16h40 oito voos não aterraram no Funchal, com mais sete cancelamentos anunciados até ao final do dia.

Há ainda informação sobre diversos voos com novos horários de partidas e chegadas.

Desde as 11h00 deste domingo aterraram seis voos no Funchal e partiram outros cinco.

Até às 10h00 nenhum voo tinha conseguido descolar ou aterrar no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo.

O movimento está condicionado desde o final da tarde de sábado.

A ilha da Madeira é a única zona do país a estar este domingo sob aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para tempo quente, estando o nível amarelo ativo para a ilha do Porto Santo, na mesma região.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja (o segundo nível) é emitido quando existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Para este domingo as previsões são de períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado na vertente sudoeste da ilha da Madeira.

O vento deve ser fraco a moderado de norte/nordeste, soprando moderado a forte entre os 30 e os 45 quilómetros por hora, por vezes com rajadas até 70 quilómetros nas terras altas, nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo.

O vento tem estado também a dificultar o combate a um incêndio que deflagrou na quarta-feira no concelho da Ribeira Brava e que se estendeu ao município de Câmara de Lobos, motivando ainda a preocupação das autoridades.