Madeira. Fechadas estradas de acesso ao planalto do Paul da Serra

O Governo da Madeira fechou este domingo as estradas de acesso ao planalto do Paul da Serra, no concelho da Calheta, devido à aproximação do incêndio que deflagrou na quarta-feira na ilha da Madeira.

"Informo que foram encerrados ao trânsito os acessos ao Paul da Serra por estrada regional (ER)", lê-se na informação divulgada esta tarde pela Direção Regional de Estradas.

O Paul da Serra é um dos locais mais procurados na ilha por visitantes e residentes, para lazer.

Segundo a nota, estão encerradas a ER211 entre os sítios das Quebradas e do Lombinho, na freguesia da Ponta Delgada (concelho de São Vicente), a ER 105 nos troços centre a Porta da Vila e a Encumeada com o Paul da Serra, e a ER 209, que liga este planalto e a Ribeira da Janela (concelho do Porto Moniz).

Intransitáveis estão ainda as estradas regionais 209 e 210 - Malhadinha/Paul da Serra e a ligação Prazeres/Fonte do Bispo, respetivamente.

A Madeira está a ser atingida por um grande incêndio que deflagrou na manhã de quarta-feira na Serra de Água, concelho da Ribeira Brava, numa zona de difícil acesso, e alastrou depois ao município vizinho de Câmara de Lobos.

Pelo menos 160 pessoas foram retiradas das suas habitações devido ao incêndio, nos dois concelhos, disse esta tarde à Lusa fonte da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil.

De acordo com o mais recente balanço oficial divulgado pelo Serviço Regional de Proteção Civil, às 08:30, estavam ativas três frentes, nas áreas do Curral das Freiras e Fajã das Galinhas, no concelho de Câmara de Lobos, e na Serra de Água.

As chamas estão a ser combatidas por 120 operacionais de todos os corpos de bombeiros da região, apoiados por 43 veículos e pelo meio aéreo do arquipélago, sendo que a região conta ainda, a partir deste domingo, com o apoio dos 76 elementos da força conjunta da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O Plano Regional de Emergência de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (PREPCRAM) foi ativado para responder "à gravidade da situação vivenciada".

Todas as áreas da Madeira estão sob aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para tempo quente, enquanto a ilha do Porto Santo está com o nível amarelo.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja (o segundo nível) é emitido quando existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.