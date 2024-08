Madeira. Capitania do Funchal prolonga aviso de vento forte

A capitania do Porto do Funchal prolongou, este domingo, pelo segundo dia consecutivo o aviso de vento forte para a orla marítima da Madeira, até às 18h de segunda-feira.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a autoridade regional indicou que o vento vai manter-se de norte/nordeste "fresco a muito fresco, por vezes forte até final da manhã".

A visibilidade no mar vai continuar a ser "boa a moderada" e a ondulação será na ordem dos três metros de altura, diminuindo para os dois metros ou, no caso da parte sul, 1,5 metros.

Dada a manutenção desta situação meteorológica, a capitania renova as recomendações a toda a comunidade marítima e à população, entre as quais o reforço da amarração e a vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas.

Também desaconselha passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e a prática da atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba, frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.

A ilha da Madeira é a única zona do país a estar este domingo sob aviso laranja do IPMA para tempo quente, até às 18h de segunda-feira. Na ilha do Porto Santo vigora o nível amarelo.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja (o segundo nível) é emitido quando existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Para este domingo, as previsões são de períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado na vertente sudoeste da ilha da Madeira.

O vento está a condicionar o movimento de aterragens e descolagens no Aeroporto Internacional da Madeira desde o final da tarde de sábado, o que tem provocado o cancelamento de dezenas de ligações.