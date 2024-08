Incêndio em Arcos de Valdevez obriga a corte da EN303

Um incêndio que deflagrou este domingo, por volta das 18h30, numa zona de mato e floresta em Parada, Arcos de Valdevez, está a lavrar "com muita intensidade" e obrigou ao corte da EN 303, disse à Lusa fonte da Proteção Civil. A informação foi, entretanto, confirmada à Renascença.

Fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho, com sede em Viana do Castelo, disse que foi deslocado para o local um "elevado" número de meios, alguns ainda em trânsito. À Renascença, a mesa fonte assegurou que não há habitações em perigo e que o combate está a evoluir favoravelmente. Estão, no local, 90 operacionais apoiados por 25 veículos.

"Está a arder com grande velocidade e está perigoso", sublinhou fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho à Lusa, referindo que às 20h30 não há casas ou empresas em risco.

"Tudo dependerá da evolução do incêndio. Nesta altura temos cortada a EN 303 que liga Rio Frio ao Monte do Castelo", acrescentou.

No combate a este incêndio esteve também um meio aéreo, que entretanto desmobilizou.

Segundo a mesma fonte, pelas 20h30, este era o único incêndio ativo "preocupante" no distrito de Viana do Castelo.

[Notícia atualizada às 21h39 com confirmação das informações à Renascença]