GNR encerra lar com 10 idosos no concelho de Torres Novas

A GNR encerrou um lar que acolhia 10 idosos no concelho de Torres Novas, distrito de Santarém, por diversas infrações relativas à salubridade, segurança e recursos humanos, foi hoje divulgado.

Em comunicado, o Comando Territorial da GNR de Santarém refere que através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Especificais (NIAVE) foi encerrada no dia 14 de agosto uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), no concelho de Torres Novas.

A operação decorreu no âmbito de uma investigação de maus tratos a idosos e após uma inspeção à ERPI numa ação conjunta com a Segurança Social e Autoridade Saúde Pública da Lezíria Tejo.

"Na sequência da ação, os militares do NIAVE identificaram três funcionários e dez idosos, com idades compreendidas entre 70 e 88 anos, realizando diligências e recolha de prova no âmbito da investigação", descreve a GNR.

Durante a inspeção, a Unidade de Fiscalização de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) da Segurança Social, elaborou um auto de notícia por contraordenação, com diversas infrações relativamente a questões de salubridade, segurança e recursos humanos.

"Face às condições constatadas na ERPI, a estrutura foi encerrada, sendo os 10 idosos, realojados em outras estruturas residenciais e habitações de familiares", assinala a GNR.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Torres Novas. .