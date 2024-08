Fogo em habitação deixa casal desalojado em Terras de Bouro

Um casal ficou hoje desalojado na sequência de um incêndio que destruiu a sua habitação, no lugar de Vidoeiro, freguesia de Vilar da Veiga, concelho de Terras de Bouro, disse fonte do Comando Sub-regional do Cávado.

De acordo com a fonte, "quando os meios chegaram ao local, a casa já estava toda tomada" pelas chamas.

O casal está ser acompanhado pelos Serviços Municipais de Proteção Civil de Terras do Bouro, no distrito de Braga, para um eventual realojamento.

O alerta para este incêndio foi dado cerca das 12:00, estando já em fase de rescaldo.

Para o local foram deslocados 36 operacionais e 12 viaturas dos bombeiros locais.