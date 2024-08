Presidente do parlamento da Madeira solidário com populações e autoridades

O presidente do parlamento da Madeira, José Manuel Rodrigues, manifestou este sábado, o seu apoio e solidariedade com as populações e com todos os envolvidos no combate aos incêndios nos concelhos de Câmara de Lobos e da Ribeira Brava. nos concelhos de Câmara de Lobos e da Ribeira Brava.

"Acompanho com preocupação o evoluir da situação e estou certo que, no tempo próprio, a Assembleia e os seus deputados tomarão medidas, em conjunto com o Governo, para minimizar os prejuízos destes incêndios na floresta, nos terrenos agrícolas e nos bens das populações", afirma José Manuel Rodrigues, numa nota enviada às redações. .

O presidente do parlamento regional diz-se solidário com as populações que estão a sofrer com os incêndios que lavram nas freguesias do Curral das Freiras e Jardim da Serra, em Câmara de Lobos, assim como na Serra de Água, concelho da Ribeira Brava.

"Manifesto, também, a minha solidariedade aos autarcas, bombeiros, polícias, operacionais da proteção civil e outras pessoas que estão a trabalhar no combate aos fogos", lê-se na nota.

José Manuel Rodrigues refere ainda que a natureza é o bem "mais precioso, depois das pessoas, e está a ser particularmente atingida por estes dias, com consequências na vida das pessoas, no turismo" e na biodiversidade da ilha. .

De acordo com a última atualização divulgada pelo Serviço Regional da Proteção Civil (SRPC) da Madeira, às 10:15, o incêndio que deflagrou na quarta-feira na Ribeira Brava, na Madeira, alcançou a freguesia do Curral das Freiras, no concelho vizinho de Câmara de Lobos, e obrigou à retirada de residentes, estando a ser combatido por 56 operacionais, apoiados por 18 viaturas e um meio aéreo.

Segundo o SRPC, o combate "tem sido especialmente difícil devido à progressão do fogo em áreas de difícil acesso terrestre".

Após ter deflagrado no concelho da Ribeira Brava, o fogo continua "ativo, tendo atingido a freguesia do Jardim da Serra, no concelho de Câmara de Lobos, e já alcançado a freguesia do Curral das Freiras".

"No Curral das Freiras, o incêndio já se espalhou por toda a encosta, colocando em risco as áreas de Seara Velha e Terra Chã de Cima, tendo o evoluir do incêndio nesta freguesia originado a evacuação de [...] habitações por segurança e precaução, desencadeada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Câmara de Lobos", avança a Proteção Civil.

No concelho de Câmara de Lobos, o fogo está "ramificado entre as localidades do Jardim da Serra e Curral das Freiras", sendo que, no Jardim da Serra, "as chamas aproximam-se de zona habitacional, apesar de ainda não haver residências em perigo".

Na Ribeira Brava, o incêndio "continua ativo na frente da Encumeada", mas "fora de zonas habitacionais", sendo que uma Equipa de Combate a Incêndios Rurais (ECIR), afeta aos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, "mantém vigilância ativa" no local.

Na sexta-feira à noite, fonte do gabinete do presidente do executivo madeirense disse à agência Lusa que o Governo da República ofereceu apoio no combate ao incêndio, mas Miguel Albuquerque transmitiu que os meios no terreno eram suficientes nesta altura.

Questionada pela agência Lusa na manhã deste sábado, fonte do gabinete do presidente do Governo Regional reiterou que neste momento não é necessária a ajuda disponibilizada pela República.

As costas norte e sul da Madeira, assim como as regiões montanhosas, encontram-se este sábado sob aviso laranja (o segundo mais grave numa escala de três), devido ao tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Sob aviso amarelo, o menos grave, está a ilha Porto Santo.