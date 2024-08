Obras na torre pentagonal de Dornes revelam segredos dos cavaleiros templários

O município de Ferreira do Zêzere anunciou esta sexta-feira que vai instalar um espaço museológico e de visitação na torre templária pentagonal de Dornes, depois de arqueólogos terem ali descoberto uma necrópole, moedas e outros artefactos medievais.

"Nós vamos proporcionar a quem visita um conjunto alargado de experiências, nomeadamente a torre vai ser visitável no seu topo, com uma vista de 360º sobre a península de Dornes, a par de uma experiência imersiva, com "videomapping", naquilo que é a Rota dos Templários e que dará conta de algumas das histórias e das lendas de Dornes", disse à Lusa o presidente do município de Ferreira do Zêzere, no distrito de Santarém, Bruno Gomes.

Os trabalhos de requalificação da torre pentagonal, um "raro exemplar da arquitetura militar erguida pelos templários" para defesa da linha do Tejo, estão em curso desde 2023, com os resultados das prospeções arqueológicas a atrasarem a data prevista para conclusão das obras e a levarem mesmo à reformulação do projeto inicial, depois de terem sido encontradas, no exterior da torre, uma necrópole medieval, algumas sepulturas, e recuperadas algumas moedas.

"Aquilo que eu considero de maior relevância tem sido precisamente os achados que junto à torre apareceram no âmbito das prospeções arqueológicas, como uma necrópole, que queremos preservar, a par de artefactos, moedas, e fios", entre outros materiais, "e queremos aproveitar a torre para os preservar em espaço museológico", afirmou Bruno Gomes.