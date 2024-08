Mulher de 62 anos detida por suspeita de tráfico de droga em Penedono

Uma mulher de 62 anos foi detida por ser suspeita de tráfico de estupefacientes em Penedono, informou esta sexta-feira em comunicado a GNR, que apreendeu também quase 300 plantas de canábis.

Segundo o documento do Comando Territorial de Viseu da GNR, o Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Moimenta da Beira, com reforço do Posto Territorial de Penedono, deteve a suspeita na terça-feira, após cerca de um mês de investigação.

Os militares da GNR deram cumprimento a dois mandados de busca, "uma domiciliária e uma em veículo, que culminaram na detenção da suspeita e na apreensão de material" estupefaciente.

Entre o material apreendido estavam 288 plantas de canábis, 117 gramas de sumidades de canábis e 1,4 gramas de sementes de canábis.

Segundo a GNR, a detida foi constituída arguida e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira, também no distrito de Viseu.