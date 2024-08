Madeira. Vento forte condiciona movimento no aeroporto

O vento está a condicionar no final da tarde deste domingo, o movimento de descolagens e aterragens no Aeroporto Internacional da Madeira, de acordo com a página da ANA (Aeroportos de Portugal). A capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de vento forte para o arquipélago da Madeira que está em vigor até às 18h00 de domingo.

Segundo a informação disponibilizada, às 19h50 tinham sido cancelados dois voos, um da Eurowings proveniente de Dusseldorf e outro da Ryanair oriundo do Porto.

Outros dois aviões, um da TAP com origem em Lisboa e outro da Entre Air, de Katowice (Polónia), tiveram de divergir para outros aeroportos. O movimento no aeroporto da ilha da Madeira decorreu com normalidade até cerca das 18h30.

Os constrangimentos acontecem pela segunda vez esta semana. Na passada quinta-feira, o vento forte obrigou ao cancelamento de sete voos e aos desvio de 13 outros no Aeroporto da Madeira.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que informaram o aviso da capitania do Porto do Funchal, apontavam para "vento fraco a moderado de nor-nordeste, soprando forte até aos 45 quilómetros horários, em especial nas terras altas e nos extremos leste e oeste na ilha da Madeira", situação meteorológica que se manterá nos próximos dias.

O IPMA também colocou todas as regiões da ilha da Madeira sob aviso laranja, enquanto o nível amarelo vigora no Porto Santo.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja (o segundo nível) é emitido quando existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.