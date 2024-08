Madeira. Incêndio obriga à retirada de mais de uma centena de pessoas de casa

O incêndio que lavra na Madeira há três dias já chegou à freguesia de Curral das Freiras, concelho de Câmara de Lobos. E obrigou à retirada de mais de uma centena residentes de várias habitações junto à encosta de Terra Chã e Seara Velha.

Esta informação foi avançada à Renascença por fonte dos bombeiros locais. E, entretanto, confirmada por Leonel Silva, presidente de Câmara dos Lobos, em declarações à "CNN Portugal".

"Tivemos que retirar as pessoas das localidades de Terra Chã e SeAra Velha. Portanto, houve a necessidade de retirada integral de todas as pessoas daquela zona, porque o fogo estava muito intenso, com labaredas enormes", disse.

As chamas avançam em duas frentes. Uma em Curral das Freiras, outra na freguesia de Jardim da Serra.

A mesma fonte adiantou que, no terreno, estão cinco corporações de bombeiros.

Devido às condições climatéricas e ao fumo, o meio aéreo que tem ajudado no combate às chamas nos últimos quatro dias ainda não pode ser ativado.

"Não estão reunidas as condições mínimas para operar o helicóptero. Primeiro, porque está imenso fumo. Segundo, porque está um vento muito forte. Não estão reunidas as condições de todo, lamentavelmente, para que o meio aéreo possa intervir e dar apoio aos meios que estão no terreno", explicou o autarca.

[Notícia atualizada às 10h45. Acrescentadas as declarações do autarca de Câmara dos Lobos.]