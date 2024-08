Madeira. Incêndio obriga à retirada de mais de uma centena de pessoas de casa

O incêndio que lavra na Madeira há três dias já chegou à freguesia de Curral das Freiras, concelho de Câmara de Lobos. E obrigou à retirada de mais de uma centena residentes de várias habitações junto à encosta de Terra Chã e Seara Velha.

Esta informação foi avançada à Renascença por fonte dos bombeiros locais. E, entretanto, confirmada por Leonel Silva, presidente de Câmara dos Lobos, em declarações à "CNN Portugal".

"Tivemos que retirar as pessoas das localidades de Terra Chã e SeAra Velha. Portanto, houve a necessidade de retirada integral de todas as pessoas daquela zona, porque o fogo estava muito intenso, com labaredas enormes", disse.

As chamas avançam em duas frentes. Uma em Curral das Freiras, outra na freguesia de Jardim da Serra.

A mesma fonte adiantou que, no terreno, estão cinco corporações de bombeiros.

Devido às condições climatéricas e ao fumo, o meio aéreo que tem ajudado no combate às chamas nos últimos quatro dias ainda não pode ser ativado.

"Não estão reunidas as condições mínimas para operar o helicóptero. Primeiro, porque está imenso fumo. Segundo, porque está um vento muito forte. Não estão reunidas as condições de todo, lamentavelmente, para que o meio aéreo possa intervir e dar apoio aos meios que estão no terreno", explicou o autarca.

Apoio clínico para famílias

Cerca de 50 famílias estão a receber apoio clínico, social e psicológico no Curral das Freiras, na Madeira, depois de esta noite terem sido retiradas das suas habitações devido ao incêndio que atinge a freguesia, indicou o Governo Regional.

Em declarações aos jornalistas no Curral das Freiras, concelho de Câmara de Lobos, cerca das 13:00, o secretário regional da Saúde e Proteção Civil referiu que as pessoas retiradas das suas casas, nas zonas da Terra Chã de Cima e Seara Velha, estão a ser acolhidas na igreja local e que o apoio clínico também está assegurado com a abertura do centro de saúde.

A combater as várias frentes ativas estão 54 operacionais, apoiados por 18 viaturas e pelo helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, além de elementos da PSP e do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.

O acesso à freguesia, localizada no interior do município de Câmara de Lobos, foi condicionado.

Segundo Pedro Ramos, o incêndio, que começou na quarta-feira de manhã na Serra de Água, no município da Ribeira Brava, está atualmente ativo na Encumeada, naquele concelho, e nas freguesias do Curral das Freiras e do Jardim da Serra, no município vizinho de Câmara de Lobos. .

Questionado sobre a necessidade do reforço de meios e pela ajuda que foi disponibilizada pelo Governo da República na sexta-feira, o governante reiterou não ser necessário, justificando que os meios da região "não estão esgotados".

"Temos 54 operacionais no terreno, de um total de 750 bombeiros. Temos 18 veículos, de um total de mais de uma centena de veículos", apontou.

Relativamente à possibilidade de a República disponibilizar um meio aéreo de combate aos incêndios (a região apenas dispõe de um), o secretário regional da Proteção Civil disse que demoraria "muito mais" do que um dia a chegar à Madeira, insistindo em que atualmente não é necessário.

[Notícia atualizada às 14h40. ]