Madeira. Câmara de Lobos ativa Plano Municipal de Emergência

O município de Câmara de Lobos, na Madeira, afetado por um incêndio que começou na quarta-feira no concelho vizinho da Ribeira Brava, decidiu este sábado ativar o Plano Municipal de Emergência, indicou o presidente da autarquia.

Em declarações à agência Lusa, Leonel Silva realçou que a decisão foi tomada atendendo à rápida evolução do incêndio, que começou na quarta-feira na Ribeira Brava e se propagou a Câmara de Lobos na noite do dia seguinte, e às previsões de continuação de vento e calor nos próximos dias.

"Considero que é importante ativar o Plano Municipal de Emergência e convocar a Comissão Municipal de Proteção Civil no sentido de fazermos um balanço da evolução dos trabalhos do terreno, e também de tomar medidas de preparar as próximas horas e os próximos dias de forma a conseguirmos que os meios empenhados estejam devidamente organizados para atender às necessidades das populações", salientou.

O autarca indicou também que foi decidido, na tarde deste sábdo, evacuar o sítio da Fajã das Galinhas, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, onde foram retiradas cerca de 60 pessoas. A maioria será acolhida em casa de familiares e amigos, 10 serão alojadas numa instalação municipal e quatro, devido a problemas de saúde, vão ser integradas numa unidade de saúde.

Durante a madrugada deste sábado foram também retiradas cerca de 50 famílias, num total de mais de 100 pessoas, das zonas da Seara Velha e da Terra Chã, na freguesia do Curral das Freiras, não estando ainda reunidas as condições para regressarem às habitações. .

Algumas ficarão em casa de familiares ou amigos, outras serão alojadas em equipamentos municipais e também no pavilhão gimnodesportivo da freguesia, referiu o autarca.

De acordo com um balanço feito pelo secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, o incêndio estava, às 13h00, ativo na Encumeada (Ribeira Brava), e nas freguesias do Curral das Freiras e do Jardim da Serra, em Câmara de Lobos.

A combater as várias frentes ativas estavam então 54 operacionais, apoiados por 18 viaturas e pelo helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, além de elementos da PSP e do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.

Cerca das 15h30, a Secretaria Regional de Proteção Civil anunciou, em comunicado, que a região vai receber nas próximas horas 80 elementos da Força Especial dos Bombeiros para ajudar no combate ao incêndio.

Na nota, a tutela adianta que "os meios no terreno foram reforçados e as equipas de intervenção florestal afetas à Guarda Nacional Republicana foram acionadas", sem precisar o número de meios envolvidos.