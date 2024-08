IPMA. Aviso amarelo por tempo quente prolonga-se até segunda-feira em sete distritos

O aviso amarelo devido ao tempo quente em Portugal continental vai prolongar-se até segunda-feira nos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro, informou este sábado o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para este sábado, segundo o IPMA, há aviso laranja (o segundo mais grave numa escala de três) para os distritos de Portalegre, Évora e Beja, com a previsão de "persistência de valores muito elevados da temperatura máxima".

Outros sete distritos estão hoje sob aviso amarelo, o menos grave - Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Setúbal e Faro -, devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima", indicou o instituto responsável pelo serviço nacional meteorológico.

Grande parte do interior norte e centro do país continua hoje em risco máximo de incêndio, assim como os municípios algarvios de Monchique, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, de acordo com o IPMA.

Para domingo, nove dos 18 distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo: Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro.

Na segunda-feira, são sete os distritos que veem prolongado o aviso amarelo, que são Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

Na Região Autónoma da Madeira, a costa norte, as regiões montanhosas e a costa sul estão hoje sob aviso laranja, situação que se prolonga até segunda-feira, com exceção da costa norte, que passará a aviso amarelo a partir da noite de domingo e até segunda-feira, enquanto o Porto Santo está sob amarelo entre este sábado e segunda-feira.

Nos Açores, o calor determinou aviso amarelo entre hoje e domingo para os grupos Ocidental, Central e Oriental do arquipélago.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja é emitido sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.