Incêndio em Portalegre mobiliza mais de 150 operacionais

Mais de 150 operacionais combatem, este domingo, um incêndio numa zona de mato, na freguesia de Fortios, no concelho de Portalegre, apoiados por seis meios aéreos e 41 viaturas, segundo informações da Proteção Civil.

De acordo com a página de Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o combate às chamas mobilizava, às 19h10, um total de 154 operacionais, apoiados por seis meios aéreos e 41 veículos.

O incêndio, cujo alerta foi dado às 18h29, está a lavrar numa zona de mato.

Este domingo, grande parte do interior Norte e Centro do país continuam em risco máximo de incêndio, assim como os municípios algarvios de Monchique, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).