​Google bloqueia acesso do grupo 1143 no Telegram e Whatsapp

Nos últimos meses, o grupo de neonazis "1143", conhecido por divulgar notícias falsas e ódio na internet, fundou mais de 20 grupos regionais.



No início da semana, o Youtube encerrou o canal do grupo de extrema-direita por violar a sua política contra o discurso de ódio. A suspensão da conta ocorreu depois de ter recebido perguntas do jornal The New York Times (NYT) sobre as atividades do mesmo.

Esta sexta-feira, em declarações à Lusa, a ministra da Administração Interna revelou ter aberto um inquérito sobre elementos de forças de segurança em grupos extremistas para apurar responsabilidades disciplinares a elementos das forças de segurança pela sua participação em organizações extremistas.

Já este sábado, o "JN" avança que a Google bloqueou o acesso do grupo aos seus chats no Whatsapp e no Telegram - este último é a rede social mais usada pelo 1143.

Segundo as regras da Google “não são permitidas apps que promovam violência ou incitem ao ódio contra pessoas ou grupos de pessoas com base na raça, etnia, religião, deficiência, idade, nacionalidade, estatuto de veterano, orientação sexual, género, identidade de género, casta, estatuto de imigração ou qualquer outra característica associada a discriminação ou marginalização”.

De acordo com o jornal, desde a semana passada que vários membros do grupo ficaram sem acesso ao Telegram, devido à propagação de discurso de ódio e incitamento à violência.

No momento em que tentam entrar no principal canal de Telegram do 1143, é possível ler-se: “Infelizmente este canal não pode ser exibido nas apps do Telegram da Google Play Store”.

De acordo com o "JN", depois de alguns membros do grupo terem reclamado, Mário Machado aconselhou o download da aplicação através de um fornecedor alternativo, criticando “a censura” da Google.

Apesar da limitação, a atividade do grupo não foi extinta, uma vez que a Google só proibiu o acesso ao grupo principal do 1143 no Telegram e não aos mais de 20 canais regionais que a organização de Mário Machado criou nos últimos três meses.