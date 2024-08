GNR procura homem de 80 anos desaparecido na Lousã

A GNR está a realizar buscas para encontrar um homem de 80 anos desaparecido na localidade de Vale de Maceira, no concelho da Lousã, distrito de Coimbra, confirmou à Lusa fonte da GNR.

De acordo com o Destacamento Territorial de Coimbra, as buscas foram iniciadas na sexta-feira, após o alerta para o desaparecimento do idoso, que sofre de demência, e retomadas esta manhã.

As operações estão a ser realizadas por elementos da GNR, auxiliados por um binómio cinotécnico (homem/cão) e um drone.

O homem terá sido visto pela última vez num estabelecimento comercial.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, estão envolvidos nas buscas 11 operacionais e quatro viaturas.