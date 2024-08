Dois bombeiros feridos em incêndio em Penafiel

Dois bombeiros ficaram feridos num incêndio rural que deflagrou este sábado cerca das 14h30, em Lagares e Figueira, no concelho de Penafiel. Embora já se encontre em fase de rescaldo, permanecem no local 150 operacionais.

Em declarações à Lusa, o comandante de operações no local, Alexandre Pinto, disse, sem especificar a gravidade, que um dos bombeiros sofreu uma entorse e o outro foi vítima de doença súbita, tendo sido transportado para o Hospital de Penafiel, no distrito do Porto.

No combate a este incêndio, que envolveu vários meios aéreos, já desmobilizados, mantêm-se, além dos 150 operacionais, 50 veículos em operações de rescaldo e de vigilância.

"Já tivemos vários reacendimentos e o vento intenso que se faz sentir obriga à permanência dos bombeiros no local", disse a fonte.

Segundo Alexandre Pinto, em declarações às 18h, as chamas não atingiram qualquer habitação, mas andaram muito perto de uma zona urbana.

Em termos de área ardida, estima-se que seja superior a 300 hectares, acrescentou.

Grande parte do interior norte e centro do país continuam hoje em risco máximo de incêndio, assim como os municípios algarvios de Monchique, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).