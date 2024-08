Arcos de Valdevez. Fogo lavra com intensidade mas não há casas em perigo

Um incêndio rural que deflagrou no início da manhã desrte sábado na freguesia de Cabreiros, concelho de Arcos de Valdevez, continua a lavrar com intensidade em duas frentes, mas não há casas em risco, disse fonte da Proteção Civil.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho disse que no combate às chamas, no distrito de Viana do Castelo, estão envolvidos "cinco meios aéreos e um total de 53 operacionais e 14 veículos" das corporações de bombeiros de Monção, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez.

A dificultar o combate a este fogo, segundo a mesma fonte, estão "os difíceis acessos", uma vez que o incêndio está a consumir uma zona de montanha.

Grande parte do interior norte e centro do país continua este sábado em risco máximo de incêndio rural, assim como os municípios algarvios de Monchique, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Segundo a informação disponível no "site" do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os concelhos em risco máximo integram os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre, Santarém e Faro. .

Já em risco muito elevado de incêndio estão perto de uma centena de concelhos nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Viseu, Porto, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Beja e Faro.