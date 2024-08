Temperaturas sobem. Calor põe três distritos sob aviso laranja

Devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Beja, Évora e Portalegre sob aviso laranja até às 18h00 desta sexta-feira, passando depois a amarelo até às 21h00 de domingo.

Sob aviso amarelo encontram-se até às 21h00 os distritos de Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Viana do Castelo, Leiria, Lisboa, Porto e Santarém.

Viseu está sob aviso amarelo até às 21h00 de sábado e Bragança, Guarda, Setúbal e Vila Real até às 21h00 de domingo.

De acordo com o IPMA, os distritos de Bragança, Viseu, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Coimbra, Portalegre e Santarém, assim como os concelhos de Tavira e São Brás de Alportel, no distrito de Faro, encontram-se em perigo máximo de incêndio rural.

Em perigo muito elevado de incêndio estão cerca de uma centena de concelhos nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Abeiro, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre e Faro.

Já em perigo elevado de incêndio está toda a região do Alentejo e alguns concelhos dos distritos de Faro, Lisboa, Santarém, Leiria, Viana do Castelo, Braga e Porto.

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê céu limpo e uma pequena subida da temperatura, com Évora a poder chegar aos 40ºC.

As previsões apontam ainda para vento fraco a moderado do quadrante leste, sendo temporariamente do quadrante sul na costa sul do Algarve, rodando para o quadrante norte a partir da tarde, soprando por vezes forte na faixa costeira ocidental a partir da tarde e nas serras algarvias até ao início da manhã e a partir do final da tarde.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 40ºC, em Évora, e os 27ºC, em Aveiro, e as mínimas entre os 23ºC, em Castelo Branco, e os 14ºC, em Bragança.