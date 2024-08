Risco de incêndio no máximo por temperaturas altas, vento e baixa humidade

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou esta sexta-feira a população para o perigo elevado de incêndios rurais com a previsão de temperaturas máximas entre 40 e 42º celsius, vento e pouca humidade relativa.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Proteção Civil avisa para o perigo de incêndios rurais "muito elevado" a "máximo" no interior norte e centro, no Alto Alentejo e no Algarve.

O IPMA aponta para a continuação de tempo quente e seco nos próximos dias, temperaturas máximas na ordem dos 40º, "podendo pontualmente atingir valores próximos dos 42°C nas regiões do interior", Humidade Relativa do Ar (HRA) inferior a 30%, com fraca recuperação noturna e vento do quadrante norte a aumentar de intensidade, em especial no sábado e no domingo, com rajadas até 65km/h nas serras da região centro e nas do Algarve.