PSP deteve 3.867 pessoas nos dois primeiros meses da operação Verão Seguro

As autoridades detiveram 3.867 pessoas nos primeiros dois meses de operação “Polícia Sempre Presente – Verão Seguro 2024”, que começou no dia 15 de junho.

Das 3.867 detenções efetuadas, 1.397 detenções foram por crimes rodoviários, 418 por tráfico de estupefacientes e 331 por crimes contra a propriedade (furtos, roubos e burlas).

Nos crimes rodoviários destaca-se a condução sob efeito de álcool (702 pessoas) e a falta de habilitação legal (694).

Neste período, a PSP fiscalizou mais de 108.000 condutores e controlou mais de 277.400 viaturas por radar, das quais 4.679 encontravam-se em excesso de velocidade.

“Foram registadas 33.531 infrações, das quais se destacam 471 por condução sob o efeito do álcool, 942 por uso do telemóvel durante a condução, 3.286 por falta de inspeção periódica obrigatória, 1.033 por falta de seguro de responsabilidade civil, 420 por falta de uso do cinto de segurança e 168 por falta do uso de sistemas de retenção (cadeirinhas)”, indica a PSP em comunicado.

Quanto à sinistralidade rodoviária, em dois meses de operação foram registados 9.356 acidentes, dos quais resultaram 3.080 feridos (113 feridos graves e 2.967 feridos leves) e 15 vítimas mortais.

“Comparando com o período homólogo de 2023 verifica-se um aumento do número de acidentes e, lamentavelmente, das vítimas mortais. Todavia o número de feridos graves e leves diminuem”, assinala o documento.

De acordo com o comunicado da PSP, durante os dois primeiros meses da operação, foram apreendidas “650 armas, das quais se destacam 126 armas de fogo, quer como medida cautelar, quer no seguimento das 114 detenções por posse de arma proibida”.

“No âmbito das nossas ações de policiamento de proximidade englobadas na operação ‘Armas em segurança, tour de verão’, foi também possível recolher 173 armas de fogo, na sua maioria armas associadas à prática cinegética e 1.523 munições e cartuchos”, acrescenta a nota.

A operação policial "Polícia Sempre Presente - Verão Seguro 2024" começou em 15 de junho e prolonga-se até 15 de setembro e visa “incrementar o policiamento de visibilidade e o sentimento de segurança dos cidadãos, e de quem nos visita, nas zonas balneares, residenciais, de maior aglomeração de pessoas, turísticas, de diversão noturna, e ainda nos principais eixos rodoviários”, indica a PSP.

Conselhos da PSP: