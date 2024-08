Mulher detida em Matosinhos por tentar matar companheiro

Uma mulher, de 26 anos, foi detida por tentar matar o companheiro, na quarta-feira, em Santa Cruz do Bispo, concelho de Matosinhos, distrito do Porto, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

"Munida de uma faca, a mulher agrediu o homem com vários golpes no tórax, pescoço e membros superiores, provocando-lhe ferimentos que levaram à intervenção do Instituto Nacional de Emergência Médica e de tratamento hospitalar", explica a PJ, em comunicado.

A investigação, conduzida pela Diretoria do Norte, apurou que "as agressões terão ocorrido na sequência de uma discussão entre o detido e a vítima, que viviam juntos há já cerca de um ano".

A detida, sem antecedentes criminais, vai ser presente a um juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.