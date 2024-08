Incêndios. Fogo na Madeira continua ativo e vai em direção ao Curral das Freiras

O incêndio que deflagrou na quarta-feira, no concelho madeirense da Ribeira Brava, continua ativo e "vai em direção" à freguesia do Curral das Freiras, no município de Câmara de Lobos, informou hoje o Serviço Regional de Proteção Civil.

"O incêndio que se iniciou na quarta-feira, dia 14 de agosto, no concelho da Ribeira Brava continua ativo, tendo-se propagado para a freguesia do Jardim da Serra, no concelho de Câmara de Lobos. Neste momento, vai em direção ao Curral das Freiras", indica a proteção civil do arquipélago, numa nota com o ponto da situação às 15:00.

Segundo a proteção civil, no concelho da Ribeira Brava as chamas continuam a lavrar no sítio da Trompica e do Lugar da Serra.

Já no concelho vizinho de Câmara de Lobos, para onde o fogo se propagou na quinta-feira à freguesia do Jardim da Serra, existem duas frentes ativas: uma a sul que está a avançar para "uma área residencial, mas ainda a uma distância segura das habitações", e outra está em progressão à vereda da Encumeada.

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil, no combate às chamas estão envolvidas 11 viaturas e cerca de 35 bombeiros, com o apoio do meio aéreo e da equipa helitransportada.

Na nota, a proteção civil da Madeira refere que o combate ao incêndio "tem sido particularmente desafiador devido à sua progressão em áreas de difícil acesso", com a situação a ser dificultada pelas altas temperaturas, humidade relativa baixa e vento forte.

"Devido à não acessibilidade à zona onde decorre o incêndio, o número de operacionais que estão no teatro de operações é, neste momento, adequado, uma vez que ocorre em áreas totalmente inacessíveis por meios terrestres", lê-se na nota.

O Serviço Regional de Proteção Civil garante que as equipas no terreno "estão posicionadas em zonas estratégicas, em condições de segurança, em prevenção nas zonas habitacionais mais próximas".

No decorrer da intervenção, um bombeiro sofreu um sofrimento ligeiro e foi transportado para a unidade hospitalar, acrescenta a proteção civil.

No terreno estão também elementos do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza e da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Os presidentes dos municípios de Câmara de Lobos e da Ribeira Brava, na zona oeste da Madeira, mostraram-se hoje preocupados com os incêndios que lavram nos dois concelhos, realçando que as condições meteorológicas não estão a facilitar o combate.

O autarca ribeira-bravense, Ricardo Nascimento, indicou que hoje à tarde a situação nas zonas da Serra de Água e do Espigão está relativamente controlada, registando-se apenas alguns reacendimentos. .

Por seu turno, o presidente do município contíguo, Câmara de Lobos, Leonel Silva, considerou que "a situação não está fácil", acrescentando que "o fogo está bastante ativo, infelizmente", existindo duas frentes ativas, uma delas na zona da Boca da Corrida, com acesso "extremamente difícil" e com uma "significativa" área florestal já queimada.

As costas norte e sul da Madeira, assim como as regiões montanhosas, encontram-se hoje sob aviso laranja (o segundo mais grave numa escala de três), devido ao tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Sob aviso amarelo, o menos grave, está a ilha Porto Santo.