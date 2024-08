Incêndio atinge mais de 200 viaturas no Prior Velho

Os meios no terreno foram sendo reforçados e no terreno chegaram a estar 150 operacionais, apoiados por cerca de 50 viaturas.

O alerta de incêndio foi dado pelas 18h00. O fogo foi dominado ao fim de várias horas e decorrem agora as operações de rescaldo.

Cerca 230 viaturas foram atingidas pelo violento incêndio que deflagrou esta sexta-feira num parque de estacionamento no Prior Velho, concelho de Loures.

Ninguém ficou ferido em resultado desta ocorrência, segundo a Proteção Civil.

As chamas deflagraram numa numa empresa de aluguer de automóveis, situada numa zona industrial do Prior Velho, junto ao aeroporto de Lisboa.

Foram ouvidas várias explosões neste incêndio cujo alerta às autoridades foi dado às 17h58.

O incêndio provocou uma grande coluna de fumo negro que é visível a vários quilómetros de distância.

Uma equipa de inspetores da Polícia Judiciária (PJ) desloca-se ao local no sábado para avaliar os prejuízos e investigar as causas do violento incêndio, apurou a Renascença.

[notícia atualizada às 23h28 - com a informação de que 230 viaturas foram atingidas pelo fogo]