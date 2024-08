Idoso desaparecido há três dias salvo com ajuda de "drones" em Sintra

Um homem de 80 anos, desaparecido há três dias em Rio de Mouro, concelho de Sintra, foi localizado esta sexta-feira através de "drones" e resgatado com vida, tendo sido transportado para uma unidade hospitalar, adiantou a PSP.

O Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP realçou, em comunicado, que o idoso foi localizado através de "drones" [veículos aéreos não tripulados] pelas 17h46 de hoje.

"Contudo e por se encontrar numa zona de difícil acesso, os polícias e a assistência médica só conseguiram chegar ao mesmo pelas 18h23", pode ler-se no comunicado.

Depois de ter recebido assistência pelos bombeiros no local, foi retirado e transportado para unidade hospitalar para observação, encontrando-se "consciente mas debilitado".

O alerta para o desaparecimento tinha sido dado em 13 de agosto e, nesse mesmo dia, o homem tinha conseguido contactar o filho, sem no entanto ter sido possível "recolher as informações necessárias para uma rápida localização", explicou ainda a PSP.

O dispositivo operacional para a localização do desaparecido contou com agentes da PSP de Sintra, apoiados pela Unidade Especial de Polícia (UEP), através do grupo cinotécnico (GOC), equipa de operadores de VANT (drones), bombeiros locais, vizinhos e familiares, acrescentou a mesma fonte.