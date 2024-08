Governo da República ofereceu apoio para combate ao fogo na Madeira

O Governo da República contactou o presidente do executivo madeirense a oferecer apoio no combate aos incêndios na Madeira, mas Miguel Albuquerque transmitiu que os meios no terreno são suficientes nesta altura, disse à agência Lusa fonte governamental.

"O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, contactou o presidente do Governo Regional no sentido de apoiar no combate aos incêndios", disse fonte do gabinete de Miguel Albuquerque.

O presidente do Governo madeirense, segundo a mesma fonte, informou que "devido às zonas de difícil acesso" onde se verificam os fogos, não é possível afetar mais meios e "até o helicóptero nem sempre pode atuar devido ao vento".

"De momento, não é necessário", reforçou.

Um incêndio deflagrou na quarta-feira na Ribeira Brava, um dos concelhos madeirenses da zona oeste da Madeira, e propagou-se no dia seguinte ao município contíguo de Câmara de Lobos.