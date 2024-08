Ferido grave no derrame de químicos em Beja transferido para hospital de Coimbra

O investigador com ferimentos graves devido ao derrame de produtos químicos, na quinta-feira, num laboratório no Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) foi transferido para o hospital de Coimbra, revelou hoje o centro de biotecnologia no qual trabalha. .

Em comunicado, o CEBAL - Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo explicou que este investigador, que "sofreu ferimentos mais graves", foi inicialmente transportado para o hospital de Beja, mas foi depois "transferido para o Centro Hospital e Universitário de Coimbra", onde se encontra em observação.

Neste "acidente químico", outros dois investigadores do CEBAL ficaram feridos e foram transportados para o hospital de Beja, mas tiveram alta ao final da tarde de quinta-feira e "encontram-se bem fisicamente", revelou.

"Todos foram assistidos e transportados para o Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja e, neste momento, estão fora de perigo", frisou, em relação às três vítimas.

No comunicado hoje divulgado, o centro de biotecnologia indicou que os três investigadores "sofreram um acidente químico nos laboratórios" da instituição, situados no IPBeja, tendo o alerta sido dado às 15:25.

O incidente aconteceu "durante o desenvolvimento do trabalho habitual de investigação". .

De acordo com o centro de biotecnologia, as causas do acidente "ainda estão a ser averiguadas, para que seja possível obter mais informações". .

Na quinta-feira, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo disse à agência Lusa que três investigadores tinham ficado feridos, um deles com gravidade, por intoxicações provocadas pelo derrame de produtos químicos.

Segundo a mesma fonte, as vítimas ficaram intoxicadas, com queimaduras ao nível das vias respiratórias.

Na altura, o comandante dos Bombeiros de Beja, Pedro Barahona, precisou à Lusa tratar-se de investigadores, todos homens e na casa dos 30 anos, e revelou que os produtos derramados no acidente foram ácido clorídrico e butanol.

Os bombeiros procederam então à ventilação do laboratório.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Beja, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a PSP, com um total de 13 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).