Dois fogos mobilizam 274 operacionais e 12 meios aéreos no distrito da Guarda

O combate a dois incêndios rurais em Celorico da Beira e em Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, está a mobilizar, às 13:30 de hoje, 274 operacionais e 12 meios aéreos, disse à agência Lusa a Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, um incêndio no concelho de Fornos de Algodres desenvolve-se numa área de mato em Maceira e cerca das 13:30 estava a ser combatido por 172 operacionais, apoiados por 43 viaturas e seis meios aéreos.

Fonte da Proteção Civil disse à Lusa que para já não há habitações em risco, mas que o fogo evolui em direção à aldeia de Cortiçô.

O alerta para o incêndio foi dado às 11:18.

No concelho vizinho de Celorico da Beira, o fogo lavra em zona de mato em Vila Boa do Mondego, no concelho de Celorico da Beira e por volta das 13:30 mobilizava 102 operacionais, apoiados por 24 viaturas e seis meios aéreos.

O alerta para este incêndio foi recebido pelas 10:54.