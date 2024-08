Ativado o meio aéreo no incêndio na Madeira. Não há casas em perigo

O incêndio que deflagrou quarta-feira na zona da Ribeira Brava, na Madeira encontra-se com duas frentes de fogo ativas - uma lavra na zona do Campanário e a outra, que alastrou para o concelho de Câmara de Lobos, encontra-se na zona do Jardim da Serra.

À Renascença, o comandante Sidónio Pio, dos Bombeiros Ribeira Brava e Ponta do Sol, diz que em nenhum dos casos há habitações em risco.

“O incêndio mantém-se ativo em zona de difícil acesso. Naquela zona mais a Norte mais elevada temos alguma dificuldade em chegar, é inacessível mesmo, e o restante do incêndio continua em fraca deslocação em direção às residências, mas ainda é uma distância muito longa”, adianta.

Segundo o comandante, o Jardim da Serra, Câmara de Lobos, é a “zona que oferece um pouco mais de atenção, porque embora esteja ainda afastada de residências e afins, derivada altitude e afins ele está-se a desenvolver com mais velocidade, mas é uma zona que neste momento não tem casas, residências, próximas.

Há vários meios empenhados no combate às chamas incluindo um meio aéreo.