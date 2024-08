ASAE suspende atividade de 6 panificadoras por falta de condições de higiene

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) suspendeu a atividade de seis operadores do setor da panificação e pastelaria com fabrico próprio, por falta de condições de higiene, no âmbito de uma fiscalização nacional.

A ASAE fiscalizou 74 operadores económicos, no domínio da Operação Panis, com o objetivo de verificar o cumprimento das regras de higiene e segurança alimentar, licenciamento da atividade e informação obrigatória constante na rotulagem dos produtos.

A operação resultou em seis suspensões de atividade por incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene, e 28 processos de contraordenação instaurados.

Entre as principais infrações, destacam-se o "incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene, a falta de condições técnico-funcionais das instalações de fabrico, a falta de sistema HACCP [sistema de Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos], inconformidades na informação constante na rotulagem de produtos pré-embalados (bolos), entre outras".