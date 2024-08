Açores. Sismo de magnitude 3,5 sentido na ilha de S. Jorge

Um sismo fez tremer esta sexta-feira a ilha açoriana de São Jorge.

O abalo, com epicentro na Ilha Graciosa foi de magnitude 3,5 na escala de Richter, de acordo com o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

O sismo, com epicentro a cerca de 16 quilómetros de Luz, na ilha Graciosa, ocorreu pelas 00h26 e “foi sentido com intensidade máxima III/IV (Escala de Mercalli Modificada) em Rosais, Norte Grande (concelho de Velas, ilha de S. Jorge) e em Calheta (concelho de Calheta, ilha de S. Jorge)”, refere-se num comunicado do CIVISA.