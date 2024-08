Identificada mãe de menino de três anos abandonado em Lisboa

Foi identificada a mulher que abandonou uma criança de três anos num carrinho de bebé junto à estação de Entrecampos, em Lisboa, esta quinta-feira.

A informação foi confirmada à Renascença por fonte do comando metropolitano da Polícia de Segurança Pública (PSP).

De acordo com a PSP, o alerta para o abandono do menino de três anos foi dado por volta das 6h00, altura em que uma pessoa viu alguém deixar um carrinho de bebé na avenida 5 de outubro, junto à movimentada estação lisboeta, abandonando de seguida o local.

Na sequência do alerta foram acionados meios policiais para o local e a criança foi transportada para o Hospital Dona Estefânia por precaução, indicou a PSP, referindo que, quando foi encontrada, estava num estado "normal" de saúde.



Desde o início da manhã que as autoridades estavam a tentar apurar a identidade da criança e dos pais através das imagens de videovigilância de vários estabelecimentos perto do local e traçar o percurso de fuga da pessoa suspeita do abandono da criança.

O menino vai continuar no hospital até que seja dada alta por parte de um médico, explicou a polícia, acrescentando que poderá ser necessário acionar uma linha de emergência para que seja acolhido numa instituição. Os pais podem não ser idóneos para ficar com a criança, nomeadamente se se provar que foram os responsáveis pelo seu abandono: quem deixou a criança sozinha incorre num crime de exposição ou abandono.

[Notícia atualizada às 12h31 de 15 de agosto de 2024 com as mais recentes atualizações fornecidas pela PSP]