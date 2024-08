Governo aprova 1,5 milhões de euros para equipamentos de proteção de sapadores florestais

Os sapadores florestais vão ter um reforço de 1,5 milhões de euros para equipamento de proteção pessoal, garantindo maior segurança no combate a incêndios, adiantou esta quinta-feira em comunicado o Ministério do Ambiente e Energia (MAEN).

Segundo o comunicado, "o apoio será concedido sob a forma de subsídio não reembolsável, até um máximo de 850 euros por cada sapador florestal, o que equivale a 4.250 euros por equipa operacional".

"Financiado pelo Fundo Ambiental, entidade tutelada pelo Ministério do Ambiente e Energia, este apoio permitirá dotar as equipas de profissionais com material de proteção individual (EPI) de última geração, contribuindo para uma maior segurança nas operações de combate a incêndios", lê-se no comunicado sobre o investimento de 1,5 milhões de euros aprovados pela ministra Maria da Graça Carvalho.

De acordo com o MAEN, o investimento será executado pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), para aquisição de materiais como "vestuário incombustível, calçado, capacetes, luvas e outros materiais de segurança (como, por exemplo, óculos, filtros de carvão para máscaras e cógulas)".

"Pretende-se que, com este apoio, as entidades detentoras de equipas e brigadas (onde se contam municípios, comunidades intermunicipais, associações florestais e associações de agricultores, entre outras) possam adquirir e substituir diversos EPI, reforçando, assim, a segurança dos Sapadores Florestais, mas também melhorar a sua eficácia no combate aos fogos rurais", refere-se no comunicado. .

O ICNF irá gerir o investimento e distribuir os equipamentos pelas equipas de sapadores florestais.

"A expetativa do Ministério do Ambiente e Energia é que esses equipamentos estejam disponíveis no terreno o mais rapidamente possível", diz o ministério.

Os Sapadores Florestais são um programa do ICNF, cuja tutela é partilhada pelo Ministério do Ambiente e Energia e pelo Ministério da Agricultura e Pescas, relembra-se no comunicado.