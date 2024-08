Fogo em Viana do Castelo está a ser combatido por cinco meios aéreos

Um incêndio "já considerável" está a arder desde as 14:16 na localidade de Geraz do Lima, no distrito de Viana do Castelo, estando a ser combatido por cinco meios aéreos e por 80 operacionais, disse à Lusa fonte da Proteção Civil. .

Segundo o Comando Sub-Regional do Alto Minho, o fogo "começou numa zona de eucaliptal".

"O alerta foi dado às 14:16 e tem uma dimensão "já considerável", disse.

A mesma fonte adiantou que "não há registo de feridos nem de habitações em risco".

No local, estavam, cerca das 18:50, 80 operacionais, apoiados por 24 viaturas e cinco meios aéreos.