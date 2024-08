Derrame de produtos químicos faz três feridos no Politécnico de Beja

Três investigadores ficaram esta quinta-feira feridos, um deles com gravidade, por intoxicações provocadas pelo derrame de produtos químicos num laboratório no Instituto Politécnico de Beja (IPBeja), disseram fontes da Proteção Civil e dos bombeiros.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o derrame de produtos químicos, que não soube precisar quais, ocorreu por volta das 15h25.

Segundo a mesma fonte, os investigadores que ficaram intoxicados, com queimaduras ao nível das vias respiratórias, foram transportados pelos bombeiros para as urgências do hospital de Beja.

Contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros de Beja, Pedro Barahona, precisou que os feridos são investigadores, todos homens e na casa dos 30 anos, salientando que os produtos derramados no acidente foram ácido clorídrico e butanol.

Os bombeiros estão a proceder à ventilação do laboratório, adiantou o responsável.

Também declarações à Lusa, a presidente do IPBeja, Maria de Fátima Carvalho, disse ter poucas informações do acidente, limitando-se a adiantar que os investigadores feridos pertencem ao Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo (CEBAL), sediado neste instituto politécnico.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Beja, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a PSP, com um total de 13 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).