Bombeiros e helicóptero continuam a combater fogo na Madeira

O incêndio que deflagrou na quarta-feira de manhã, no concelho da Ribeira Brava, na Madeira, numa zona de difícil acesso, continua esta quinta-feira ativo, mobilizando 16 bombeiros, quatro viaturas e o meio aéreo da Proteção Civil.

Fonte dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol indicou à Lusa que estão no local 11 elementos daquela associação humanitária, apoiados por três viaturas, além do helicóptero afeto ao Serviço Regional de Proteção Civil.

Também um veículo e cinco elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses encontram-se no combate ao incêndio.

A Proteção Civil recebeu o alerta às 09h48 de quarta-feira, através do Centro Integrado de Comunicações do Comando Regional de Operações de Socorro.

O incêndio começou numa encosta de difícil acesso, na freguesia da Serra de Água, tendo, entretanto, alastrados para as zonas do Espigão e da Trompica, nas zonas altas do concelho da Ribeira Brava.

Fonte da Proteção Civil disse hoje à Lusa que o fogo não está a colocar habitações em perigo.

As costas norte e sul da Madeira, assim como as zonas montanhosas, encontram-se hoje sob aviso amarelo, devido ao tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A partir de sexta-feira, o aviso para as regiões montanhosas e a costa sul da região agravará para laranja, o segundo mais grave.