Temperaturas vão subir. 10 distritos sob aviso amarelo na quinta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Beja, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal sob aviso amarelo, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, entre as 9h00 de quinta-feira e as 00h00 de sábado.

Já os distritos de Bragança, Guarda, Vila Real vão estar sob aviso amarelo entre as 9h00 e as 18h00 de sexta-feira.

Para esta quarta-feira, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no litoral oeste até ao meio da manhã, onde há possibilidade de ocorrência de chuvisco.

As previsões apontam também para uma pequena subida da temperatura máxima, em especial no Norte e no interior da região Centro.

O vento deve soprar fraco a moderado do quadrante norte, temporariamente do quadrante oeste na costa sul do Algarve durante a tarde, soprando por vezes forte, com rajadas até 65 quilómetros por hora na faixa costeira ocidental e nas terras altas, em especial durante a tarde.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13º Celsius, na Guarda, Vila Real, Bragança e Viseu, e os 20º, em Faro e as máximas entre os 24º, Aveiro, e os 34º, em Castelo Branco.

De acordo com o IPMA, mais de 20 concelhos dos distritos da Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro encontram-se em perigo máximo de incêndio rural.

Em risco muito elevado de incêndio está grande parte do interior Norte e Centro do país, assim como alguns municípios nos distritos de Leiria, Beja e Faro.

Já em risco elevado está toda a região do Alentejo e dezenas de municípios nos distritos de Faro, Lisboa, Leiria, Santarém, Coimbra, Aveiro, Viseu, Vila Real, porto, Braga e Viana do Castelo.