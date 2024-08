Santa Maria. Administração “rejeita” que internos e alunos de 6.º ano estejam a substituir trabalho de médicos especialistas

A administração do Hospital de Santa Maria “rejeita liminarmente qualquer ideia de que os médicos Internos estão a substituir o trabalho dos seus Especialistas de Medicina Interna”.

A posição da administração, em comunicado, surge na sequência de uma notícia do “Diário de Notícias”, publicada esta quarta-feira, em que médicos internos e alunos de 6.º ano de Medicina relatam condições de trabalho exigentes e horas excessivas de trabalho, ao ponto mesmo de comprometer a formação dos futuros especialistas.

A administração garante que não recebeu “qualquer queixa formal de médicos internos da instituição, em particular da especialidade de Medicina Interna, ou de alunos do sexto ano do Mestrado Integrado de Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, sobre excesso de trabalho”.

Ao “Diário de Notícias”, Gustavo Jesus, delegado da Federação Nacional dos Médicos (Fnam), atestou as queixas dos internos e alunos.

“Esta realidade é sistémica no SNS. Existe em muitos outros serviços e em muitos outros hospitais e tem de ser resolvida”, disse.

Segundo o delegado, a situação do Santa Maria reflete uma cultura de trabalho excessivo que afeta vários hospitais e serviços do SNS.