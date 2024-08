Rio Leça deixou de ser "um esgoto a céu aberto", mas mantêm-se reclamações de maus cheiros

O também autarca de Valongo diz que o rio, tal como estava no passado, era "um esgoto a céu aberto". Daí. a necessidade dos municípios "juntarem as suas vontades" para tentar "corrigir o mal que foi feito à natureza".

Ao final da tarde desta terça feira, eram várias as pessoas que faziam as suas corridas nas margens do rio. Um cenário que só começou a verificar-se há pouco tempo, conta Aida Silva, que trabalha há 19 anos numa cafetaria no Parque das Varas, por onde passa o Leça.

"As margens estavam muito mais sujas, agora são muito mais limpas. O passadiço beneficiou bastante, muito mesmo", conta a mulher de 74 anos.

No entanto, no meio dos elogios à recuperação do equipamento de lazer, que fica bem perto do mosteiro de Leça do Balio, surgem queixas relativamente ao cheiro do rio.

Isabel Carona frequenta o parque com a sua filha e conta que o rio "tem um cheiro muito intenso a esgoto". Eduardo Pinto, 46 anos, queixa-se do mesmo problema, mas ressalta que o espaço é "muito agradável para quem gosta de praticar desporto, para quem quer descontrair um bocadinho ao final do dia".

O projeto de despoluição do leça deve estar concluído nos próximos seis anos e faz parte dos 300 quilómetros de cursos de água que estão a ser reabilitados no país.