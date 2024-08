PJ deteve três "correios de droga" no aeroporto de Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três cidadãos estrangeiros no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por "fortes suspeitas" de tráfico de droga, revelou esta quarta-feira o órgão de polícia criminal, após detetar que transportavam cocaína no interior do organismo.

De acordo com a nota divulgada, os suspeitos eram provenientes da América do Sul e tinham consigo uma quantidade de droga suficiente para pelo menos 30 mil doses individuais nos circuitos ilícitos de distribuição.

As detenções ocorreram no âmbito da ação da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ, que sublinhou que os dois homens e uma mulher, com idades entre os 20 e os 26 anos, foram já sujeitos a primeiro interrogatório judicial e viram o juiz decretar a medida de coação de prisão preventiva.

A PJ deixou ainda um alerta para "os elevados riscos para a vida humana" deste tipo de tráfico - conhecidos como correios de droga ou "mulas" -, especialmente dirigido a jovens adultos em dificuldades económicas.

"As redes criminosas que se dedicam à introdução de cocaína no continente europeu continuam a recrutar correios humanos, frequentemente jovens adultos em situação de grande carência económica e/ou emocional, para transportarem quantidades significativas de droga no interior do organismo, aliciando-os com avultadas quantias monetárias e, ao mesmo tempo, com falsas informações quanto aos efetivos riscos", referiu a PJ.