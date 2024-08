Mais de metade dos desempregados no 1.º trimestre sem emprego nos 3 meses seguintes

Mais de metade (52,8%) dos desempregados no primeiro trimestre deste ano continuava sem emprego no segundo trimestre, tendo 28,5% encontrado trabalho, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta quarta-feira.

Segundo as "Estatísticas de fluxos entre estados do mercado de trabalho", do total de pessoas que estavam desempregadas no primeiro trimestre de 2024, 52,8% (195,1 mil) permaneceram nesse estado no segundo trimestre de 2024, 28,5% (105,3 mil) transitaram para o emprego e 18,7% (69,2 mil) transitaram para a inatividade.

Já do total de pessoas que estavam empregadas no quarto trimestre de 2024, 96,9% (4.901,1 mil) permaneceram nesse estado no segundo trimestre de 2024, enquanto 1,2% (60,8 mil) transitaram para o desemprego e 1,9% (97,5 mil) passaram para a inatividade.