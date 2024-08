Homem de 74 anos constituído arguido por fogo florestal na Guarda

Um homem de 74 anos foi constituído arguido, na terça-feira, na sequência de um incêndio florestal no concelho de Almeida, distrito da Guarda, informou a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial da Guarda referiu que, no âmbito de uma investigação para apurar as causas de um incêndio florestal, os militares do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Vilar Formoso apuraram que na sua origem esteve a utilização de uma motorroçadora com disco metálico.

A GNR precisou que o incêndio, ocorrido na localidade de Ade, consumiu uma área de mato rasteiro, pondo em risco a mancha florestal envolvente.

No decorrer das diligências, o autor foi identificado e constituído arguido, tendo sido apreendida a motorroçadora e comunicados os factos ao Tribunal Judicial da Guarda.

A GNR lembrou que nos dias considerados de risco de incêndio Muito Elevado e Máximo é proibido usar motorroçadoras, corta-matos e destroçadores, assim como o uso de grandes discos.

Para denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas, a GNR salienta que pode ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) em funcionamento permanente.