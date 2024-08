Grutas de Benagil com novas regras de acesso

As Grutas de Benagil, no concelho de Lagoa, no Algarve, têm a partir desta quarta-feira novas regras de acesso, que incluem a proibição de desembarque e de acesso a nado ao seu interior.

Nos últimos anos, a crescente procura pela gruta de Benagil começou a colocar em causa a segurança no local devido ao elevado número de embarcações que levavam turistas até à gruta e às muitas pessoas que utilizavam caiaques, gaivotas ou até lá chegavam a nado. Isto numa zona de arribas onde há risco de queda de pedras.

A partir desta quarta-feira há novas regras para aceder e permanecer nas grutas. As medidas, publicadas em edital no dia 30 de julho, visam ordenar o tráfego das embarcações marítimo-turísticas, de particulares e utentes da praia, tanto no espelho de água como nas imediações da gruta e algar de Benagil.

Entre as novas medidas está um limite ao número de embarcações no local bem como o desembarque no areal no interior da gruta. O tempo de permanência no local também passa a ser limitado.

À Renascença, o comandante Valadas Godinho, da Capitania de Portimão, explica que o objetivo é “reduzir o tempo de permanência na área de risco da queda de pedras, que é a gruta de Benagil”.

“Uma medida mitigadora de acidente, reduzindo o tempo que as pessoas estão dentro da gruta reduz-se significativamente o risco de acidente”, sublinha.

Também passa a ser proibido ir até à gruta, que só tem acesso por mar, a nado. E é recomendado que quem queira visitar o local recorra aos operadores que oferecem visitas organizadas à gruta.

O comandante Valadas Godinho promete fiscalização para fazer cumprir as novas regras e caso não seja suficiente, podem surgir mais limitações.

“Vamos implementar medidas de fiscalização e controlo para que se consiga pôr em prática as regras, para que se consiga uma experiência mais segura e sustentável da visitação àquele local. Se as medidas não forem suficientes, teremos de implementar as punições que estão previstas e eventualmente poderemos ter de vir a rever o edital”, adianta.

O edital, que entra em vigor esta quarta-feira, resultou do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho das Grutas de Benagil, formado em agosto de 2023.

O documento que estabelece as novas regras foi desenvolvido em conjunto pela Autoridade Marítima Nacional, Câmara Municipal de Lagoa, Administração da Região Hidrográfica do Algarve e Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, com o apoio da CCDR do Algarve, Região de Turismo do Algarve, Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos, e com o envolvimento de diversos operadores marítimo-turísticos do Algarve.