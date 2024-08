Beja, Évora e Portalegre com aviso laranja na sexta-feira devido ao calor

Os distritos de Beja, Évora e Portalegre vão estar a partir de sexta-feira sob aviso laranja por causa do calor, e os restantes com aviso amarelo, com tempo quente para 11 distritos já a partir de quinta-feira.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vão estar sob aviso laranja, o segundo mais grave, a partir das 00h00 de sexta-feira os distritos de Beja e Portalegre, além de Évora, desde as 06h00 de sexta-feira, situação que se prevê até às 18h00 de sábado, com persistência de valores muito elevados da temperatura máxima.

Na sexta-feira, a temperatura máxima deverá atingir os 40 graus em Évora, os 39 em Beja e os 38 em Portalegre.

Com aviso amarelo, menos grave, vão estar a partir das 06h00 de quinta-feira os distritos de Évora, Beja, Portalegre (até às 00h00 de sexta-feira), Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Coimbra, e Braga (até às 21h00 de sexta-feira), bem como Faro e Castelo Branco, debaixo do aviso até às 18h00 de sábado.

O distrito de Bragança estará sob aviso amarelo de tempo quente das 06h00 de sexta-feira às 18h00 de sábado, também com previsão de persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso vermelho é o mais elevado na escala utilizada pelo IPMA e representa uma situação meteorológica de risco extremo, enquanto o laranja, o segundo mais grave, é emitido em "situação meteorológica de risco moderado a elevado" e o amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.