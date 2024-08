Autoridades reabrem piscinas da Poça da Dona Beija e do Parque Terra Nostra

As piscinas termais da Poça da Dona Beija e do Parque Terra Nostra, em São Miguel, reabrem esta quarta-feira ao público, e a Caldeira Velha permanece encerrada, revelou a Direção Regional de Saúde dos Açores.

Os três locais termais da ilha de São Miguel foram encerrados ao público no dia 26 de julho, por decisão das autoridades de saúde, por as análises às águas terem apresentado "resultados positivos para contaminação microbiológica".

A autoridade de Saúde Regional, "em estreita articulação com os gestores destes sistemas de água termal, estruturou os procedimentos necessários para uma reabertura segura, desde já, da Poça da Dona Beija e do Parque Terra Nostra, que ocorrerá durante o dia de hoje", informou o executivo regional.

Os resultados das últimas análises revelam que as amostras de água das piscinas da Poça da Dona Beija e do Parque Terra Nostra "apresentam significativo decréscimo na concentração do agente microbiológico (acima de 95% de redução) em relação à primeira amostragem, e em linha com a segunda amostragem".

Na Caldeira Velha, "em virtude de intervenções necessárias ali realizadas, a avaliação das autoridades de saúde será realizada apenas na próxima semana, após nova colheita de amostras no local".

Segundo um comunicado do Governo Regional açoriano (PSD/CDS-PP/PPM), a reabertura dos espaços termais da Poça da Dona Beija e do Parque Terra Nostra inclui a elaboração de um "programa de prevenção de proliferação microbiológica" e "terá em conta um plano de controlo analítico".

Também serão adotadas medidas no local para proteção de grupos vulneráveis, como equipar a área adjacente aos tanques com duches de utilização individual, para que os utentes possam lavar-se antes e após a utilização dos equipamentos.

O executivo adianta que, sob monitorização ativa da Direção Regional de Saúde, as entidades gestoras dos espaços serão responsáveis pelo envio, no dia 01 e no dia 15 de cada mês (de 01 de maio a 31 de outubro), e no dia 20 (de 01 de novembro a 30 de abril), dos últimos resultados de controlo analítico (com menos de três dias), à autoridade de saúde concelhia, à coordenação Regional de Saúde Pública e à Direção Regional de Saúde, "sob pena de encerramento imediato" dos equipamentos.

Na nota é ainda salientado que, nesta nova etapa, as autoridades de saúde dos Açores, em estreita colaboração com as demais entidades envolvidas, tomarão todas as medidas na defesa da Saúde Pública na região.