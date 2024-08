YouTube encerra canal de grupo de extrema-direita 1143 depois de reportagem do NYT

O YouTube anunciou o encerramento do canal de vídeo do Grupo 1143 por violar a sua política contra o discurso de ódio, depois de ter recebido perguntas do jornal The New York Times (NYT) sobre as atividades do mesmo.

"As publicações nas redes sociais que atacam os imigrantes fomentaram um clima de medo e ódio no Reino Unido, em Portugal e noutros países. A linguagem vitriólica está agora a passar também para as ruas", refere o jornal, num artigo sobre a forma como o discurso de ódio online incentiva a violência.

As perguntas do NYT sobre o grupo levaram a que o YouTube procedesse ao encerramento da conta.

"As nossas políticas proíbem estritamente conteúdos que glorifiquem propaganda supremacista odiosa, incluindo símbolos de ódio, e encerrámos um canal que nos foi fornecido pelo New York Times", disse um porta-voz do YouTube à Reuters.