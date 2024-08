Maternidade Alfredo da Costa com 442 atendimentos por semana na urgência, como em 2023

A Maternidade Alfredo da Costa (MAC) tem registado uma média semanal de 442 atendimentos no Serviço de Urgência em agosto, acima da média de julho (320) e em linha com os números de agosto do ano passado (443).

Os dados foram divulgados esta segunda-feira pela instituição, cuja leitura "demonstra que os encerramentos programados de outras maternidades estão a ter o mesmo efeito na procura pela MAC, tal como no ano passado".

Os dados indicam ainda que entre a passada sexta-feira e domingo foram feitos 39 partos na MAC, tendo sido transferidas três puérperas e os bebés para os hospitais da área de residência. No fim de semana anterior (sexta-feira, sábado e domingo) tinham-se registado 47 partos e nove transferências de puérperas e recém-nascidos.

Na semana entre 05 e 11 foram realizados 472 atendimentos no Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia (SUGO) e 92 partos (405 atendimentos e 97 partos na semana anterior).