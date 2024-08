Incêndio em restaurante no Porto faz sete desalojados

Um incêndio deflagrou esta terça-feira à tarde num restaurante no centro do Porto. Várias ruas foram cortadas ao trânsito e sete pessoas ficaram desalojadas, segundo fonte da Câmara Municipal do Porto.

O incêndio, que deflagrou pelas 16h30, está em fase de rescaldo e não há qualquer vítima a registar.



As chamas terão começado na zona da cozinha do restaurante República dos Cachorros, na Praça dos Poveiros.



"O incêndio terá começado na zona da cozinha e com tem algum material combustível, nomeadamente, algumas madeiras na cobertura e nas paredes, depois alastrou ao piso superior e à cobertura", afirma o comandante Carlos Marques.



Quanto aos quatro desalojados (dois casais), já foi possível encontrar uma solução de realojamento. A terceira família encontrou uma solução "junto de familiares", de acordo com a agência Lusa.

Na operação de combate ao incêndio estão envolvidos 25 operacionais, apoiados por oito viaturas.



De acordo com a Câmara do Porto, o incêndio obrigou ao corte do trânsito em várias ruas na baixa da cidade.

Devido ao acidente, foi decidido o “corte total [do trânsito] na Rua do Campinho, na Rua D. João IV com a Rua de Santo Ildefonso e Rua da Alegria com a Rua Formosa”, lê-se na página da autarquia no Facebook, que informa ainda que a situação está a ser monitorizada pela Polícia Municipal e pela PSP.



O incêndio teve origem na conduta de exaustão do restaurante, acrescenta o comunicado.

Fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto revelou à Lusa que “não houve necessidade de evacuar nenhuma das habitações vizinhas do restaurante”.

