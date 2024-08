Incêndio atinge restaurante do centro do Porto

Um incêndio deflagrou esta terça-feira à tarde num restaurante no centro do Porto. Várias ruas foram cortadas ao trânsito e duas pessoas ficaram desalojadas.

As chamas terão começado na zona da cobertura do edifício do restaurante, na Rua de Santo André.



Contactados pela Renascença, fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto avança que o alerta foi dado pouco antes das 16h30.



As chamas já estarão controladas e não há qualquer vítima a registar.



A combater o incêndio estão 25 operacionais, apoiados por oito viaturas.

De acordo com a Câmara do Porto, o incêndio obrigou ao corte do trânsito em várias ruas na baixa da cidade.

Devido ao acidente, foi decidido o “corte total [do trânsito] na Rua do Campinho, na Rua D. João IV com a Rua de Santo Ildefonso e Rua da Alegria com a Rua Formosa”, lê-se na página da autarquia no Facebook, que informa ainda que a situação está a ser monitorizada pela Polícia Municipal e pela PSP.



O incêndio teve origem na conduta de exaustão do restaurante, acrescenta o comunicado.

Fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto revelou à Lusa que “não houve necessidade de evacuar nenhuma das habitações vizinhas do restaurante”.